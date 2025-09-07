【モデルプレス＝2025/09/07】「2026 ミスター・ティーン・ジャパン」決定戦が7日、都内で開催され、神奈川県出身の17歳・水戸虹一輝（みと・ないき）さんがグランプリを受賞した。【写真】初開催「ミスター・ティーン・ジャパン」グランプリのイケメン◆ミスター・ティーン・ジャパンとは過去14回、10代の女の子を対象に実施している「ミス・ティーン・ジャパン」の男子版コンテストとして今年2025年に初開催。「ミス・ティーン・