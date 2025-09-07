チョコレートの持つ複雑で豊かな風味は、主原料であるカカオ豆の発酵プロセスによって大きく左右されます。イギリスのノッティンガム大学をはじめとする国際研究チームがこの発酵の謎を科学的に解き明かし、特定の微生物の組み合わせを用いることで、高品質なチョコレートの風味を意図的に再現することに成功したと報告しています。A defined microbial community reproduces attributes of fine flavour chocolate fermentation |