◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（７日・バンテリンドーム）巨人が４回、同点に追いつかれた。３回まで無失点投球を続けていた先発・横川凱投手が、この回先頭の４番・細川に右翼への同点１７号ソロを浴びた。直前の攻撃で横川は１死一、二塁の場面で送りバントを失敗。２回にも無死一、二塁の場面で送れず、追加点のチャンスを拡大に貢献できていなかった。内海コーチは先発・横川について「自分の持ち味を出したピッチ