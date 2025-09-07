◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽１次ラウンド日本−キューバ（７日・沖縄セルラー那覇）開幕３連勝を狙う高校日本代表は、横浜高校が３人並んだクリーンアップが３連打で２点を先制した。０−０で迎えた３回先頭。３番の為永皓（ひかる・３年）が左前安打で出塁すると、４番の阿部葉太（３年）は投手へのボテボテの当たりとなったが、これをキューバの先発左腕・ペント