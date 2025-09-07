「ＤｅＮＡ−ヤクルト」（７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡのルーキー・加藤響内野手が、１軍に初合流。横浜スタジアムの試合前練習に参加した。三浦監督は加藤について、「非常に真面目で真っ直ぐな感じで野球に取り組んでいる。ありとあらゆるものを吸収して、自分のものにしていけと話はした。他の選手がどういう形で試合に向けて準備しているかっていうのも、逃さず全部見ていくようにという話はしました」と語った。加