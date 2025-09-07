東京都は３日、水素で走る燃料電池タクシーを２０３０年度に都内で６００台普及させると発表した。水素の利用拡大を目指す新規プロジェクト「ＴＯＫＹＯＨ２」の一環。この日、水素タクシー７台が運行を開始し、まずは今年度中に２００台の導入を進める。水素タクシーの大規模な導入は全国で初めて。トヨタ自動車「クラウン」の燃料電池車を使用し、１回約３分間の水素充填（じゅうてん）で８２０キロ走行できる。燃料は水素