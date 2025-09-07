「イースタン、ヤクルト−ロッテ」（７日、戸田球場）ヤクルトに新加入した青柳晃洋投手（３１）が先発し５回で５６球を投げ１安打４三振無失点に抑えた。移籍後５度の実戦マウンドで初めて失点を許さなかった。上々の立ち上がりだった。直球にキレがあり、変化球もさえた。２四球と課題の制球力も安定し大崩れすることもなかった。前回８月３０日のイースタン・日本ハム戦（戸田球場）では５回を７安打４失点（自責２）で