シンガーソングライターの山下達郎が、シングルCD「オノマトペISLAND／MOVE ON」を11月5日にリリースすることが決定した。同作はダブルA面仕様で、CDとしてのシングル発売は約2年ぶりとなる。【動画】山下達郎が“人形”で出演！「オノマトペISLAND」 ポケモンコンシェルジュ コラボミュージックビデオ1曲目に収録される「オノマトペISLAND」は、Netflixで配信中のストップモーション・アニメーション『ポケモンコンシェルジュ