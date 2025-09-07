女優の福原遥（27）が7日までに自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎え、ファンに感謝の思いをつづった。8月28日に誕生日を迎えた福原は「先日27歳になりましたたくさんのお祝いメッセージありがとうございます！応援してくださっている皆様のおかげで、今の自分があるので心から感謝致します！」と感謝のコメント。バルーンで飾りつけされた部屋でのショットや、バースデープレートを前に満面の笑みを浮かべる姿も公開