シンガー・ソングライター山下達郎（72）の2年ぶりのシングルとして、ダブルA面シングル「オノマトペISLAND／MOVE ON」が、11月5日にリリースされる。また、24年12月30日に公開され、興行収入（興収）40億円を突破した、木村拓哉（52）の主演映画「グランメゾン・パリ」（塚原あゆ子監督）のチアリング・ソング「Sante」（サンテ）を、カップリングとして3曲目に収録。それぞれが単曲でもシングルとなりえる強力な3曲が、まとめて