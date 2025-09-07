◆パ・リーグソフトバンク―楽天（７日・みずほペイペイ）３番・一塁でスタメン出場した楽天のルーク・ボイト内野手が、来日初の２打席連続本塁打を放った。３回１死からの第２打席で松本晴のスライダーをたたき、左翼ホームランテラスに飛び込む同点の９号ソロ。「（点を）取られた後にすぐ追いつけたのは良かったよ」と振り返ると、３―１の５回１死からの第３打席では上茶谷の直球を強振。外野手がほとんど動かず打球を見上