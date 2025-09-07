◆パ・リーグオリックス―日本ハム（７日・京セラドーム大阪）オリックス・山下舜平大投手が、５回３安打２失点で降板した。成長過程による腰のコンディション不良が回復し、今季初登板初先発。初回、先頭の五十幡への初球でいきなる１５５キロを計測すると、２回１死まで４者連続空振り三振と圧巻の立ち上がりを見せた。しかし、２回は２死から２者連続四球で一、二塁のピンチを招くと、田宮に先制の左前適時打を浴びた。