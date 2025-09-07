◇パ・リーグオリックス―日本ハム（2025年9月7日京セラD）今季初先発に臨んだオリックス・山下舜平大投手（23）は、5回3安打2失点で降板。24年9月4日西武戦以来、368日ぶり白星はならずも、毎回の11三振を奪うなど能力の一端を示した。初回から2回1死まで4者連続で空振り三振を奪う圧巻の立ち上がり。だが、2回2死から2者連続四球を与えると、8番・田宮に155キロ直球を左前適時打されて先制点を失う。それでも、最速1