◇パ・リーグ日本ハム ― オリックス（2025年9月7日京セラD）日本ハム・清宮幸太郎内野手（26）が7日、敵地でのオリックス戦で10号ソロアーチを放ち、4年連続の2桁本塁打とした。1点リードの5回2死だ。この日が今季初登板の山下の直球を捉え、右翼席へ運んだ。8月6日の西武戦以来で、実に26試合、101打席ぶりの一発だった。球団を通じて「（先発の）福島が頑張って投げていますし、チームも3連敗は避けたい試合。追加