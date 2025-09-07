300キロ超の巨大クロマグロを釣り上げたことで話題になった、タレントの片原恵麻さんが自身のインスタグラムを更新。イカ釣りに挑戦したことを報告しました。 【写真を見る】【 片原恵麻 】 「久々のイカ釣りは、乗った時のズドンがやっぱりたまらなく最高でした」先日は「３００キロ超」の巨大クロマグロを釣り上げ、話題に片原さんは、「エサを使ったイカメタル、初めて」「マルキユーのくわせキビナゴ使ったよ〜！！」と