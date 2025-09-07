野焼きによる電車の運行遅れがSNS上で大きな注目を集めている。【写真】地方あるあるな遅れの案内書き「遅延理由を見て思わず二度見 こんな事由は初めて」と駅の案内書きを紹介したのは千葉県在住のしんうらさん（@keiyo_je08）。「長野行き17:00発野焼きによる視界不良のため約5分遅れて運航中」と書かれたこの案内書き。野焼きとは一般に野外で家庭ごみや雑草などの廃棄物を燃やす行為を指す。昭和時代までは田畑の枯れ草を