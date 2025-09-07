¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½³ÚÅ·¡Ê7Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Àè¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£2²ó2»à¤«¤éÏ¢ÂÇ¤ÇÆó¡¢»°ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢ÌîÂ¼Í¦¤¬³ÚÅ·¤ÎÀèÈ¯Æ£°æÀ»¤«¤é»°Í·´Ö¤Ø¤Î¿¼¤¤Åö¤¿¤ê¤òÊü¤Á¡¢Í··â¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£³ÚÅ·¤Ï½é²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¡¢2²ó¤Ï1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇËÞÂà¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤â½é²ó1»àËþÎÝ¤Ç·ª¸¶ÎÍÌð¤¬Æó¥´¥íÊ»»¦¤ËÅÝ¤ì¡¢Î¾¥Á¡¼¥àÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÃÖ¤¯¤â¤¢¤È°ìËÜ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£  