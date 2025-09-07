福岡県行橋市は5日、3億4240万円を増額する本年度一般会計補正予算案など、9日開会の市議会定例会に提案する27議案を発表した。同予算案には、8月の大雨による農林施設や公共土木施設などの災害復旧・関連事業として1億4955万円、第3子以降の保育料無償化として1190万円などを盛り込んだ。会期は30日まで。一般質問は16〜19日。（古長寛人）