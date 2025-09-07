日本の伝統芸能の未来を切り開く若手演者によるお囃子（はやし）や能楽、長唄、日本舞踊、津軽三味線の公演「第3回承前啓後」が21日午後2時半から、福岡市中央区警固3丁目の森本能舞台で開かれる。「承前啓後」は、受け継がれてきた文化を大切にして、より良い未来を創造するという意味。博多券番で「わ乃桂」の芸名で芸妓（げいぎ）を務めた渡辺桂子さん（54）が、日本の伝統文化を発信して交流の場を生み出すために開設した