現地時間９月６日、日本代表がアメリカ開催のメキシコ戦でスコアレスドロー。３−４−２−１システムで臨んだ森保ジャパンは、CFの上田綺世が両シャドーの久保建英と南野拓実と同じラインまで下がり、そこからプレスをかける守備が機能した。メキシコ相手に無失点で乗り切れた点で、そのハイプレスは見逃せなかった。前線からのプレスは、おそらく本大会でも森保ジャパンの戦術の肝になるはずだ。その前提で気になったのは、シ