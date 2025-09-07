歌手の和田アキ子（75）が7日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。現在若者の間ではやっている言葉を明かす場面があった。番組ではこの日も学歴詐称が指摘された静岡県伊東市の田久保真紀市長について取り上げた。同市議会は1日、学歴詐称を指摘されている田久保氏に対する不信任決議を全会一致で可決した。田久保氏は地方自治法に基づき、10日以内に辞職か失職、議会解散を選ぶ必要があるが、本会議後、記