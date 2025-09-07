女子プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が30日深夜放送のテレビ東京「紙とさまぁ〜ず」（土曜深夜1・25）に“紙ゲスト”として出演。「きょうだいが多いあるある」について明かした。ゲストは出演せず、アンケートの回答をもとに同コンビが2人でトークをする番組。今回の“紙ゲスト”である本田さんに番組から「ご兄弟が多い本田家ですが、『兄弟が多いあるある』を3つ教えてください」という質問が投げかけられた