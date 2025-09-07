日本代表ＭＦ南野拓実（モナコ）が、決定機のミスを反省した。南野は６日（日本時間７日）の国際親善試合メキシコ戦（カリフォルニア州オークランド）に先発。０―０の後半８分、ビッグチャンスが到来した。ＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）の右クロスにボレーを放つも、バーの上を越えてしまう。フリーだったこともあり、悔しそうな表情を浮かべた。そのシーンについて南野は「最低限枠をとらえないといけないシチュエ