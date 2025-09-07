卓球女子団体でパリ五輪銀メダルの平野美宇（木下グループ）が７日までに自身のＳＮＳを更新し、バドミントン女子ダブルスでパリ五輪銅メダルの志田千陽（再春館製薬所）と?推し?を堪能したと報告した。ともに乃木坂４６の大ファンで、神宮球場にて開催中のライブを観戦。平野は志田とのツーショットを載せた上で「ちーちゃんと乃木坂４６さんのＬＩＶＥへ。みなさん可愛すぎて、終わった後も可愛かったね〜と感想が止まらず、