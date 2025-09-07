全日本プロレスは７日、長尾一大心（ながお・たいしん）選手が亡くなったことを発表した。２１歳だった。長尾選手は５月３１日に巡業バスとの事故で腹部が圧迫されたことによる外傷性ショックで神奈川県内の病院へ救急搬送された。集中治療室で懸命な治療を行っていたがこの日、亡くなった。全日本は死因について「遺体を警察にお預けし調査を進めておりますので分かり次第ご報告致します」と明かし「突然のことで、関係者の