◇MLB アスレチックス17-4 エンゼルス(日本時間7日、エンゼル・スタジアム)エンゼルスの菊池雄星投手が日本時間7日、本拠地でのアスレチックス戦に先発。7勝目を目指すも、今季最短タイとなる2回7失点で降板しました。日本時間2日の前回登板では、古巣のアストロズに5回2/3で8安打を浴びて5点を失い、10敗目を喫した菊池投手。この日は初回、先頭打者のシェイ・ランゲリアーズ選手に対してフルカウントからスライダーで空振り三振