日本テレビの伊藤遼アナウンサー（30）が7日、自身のX（旧ツイッター）を更新。事故に遭いそうになったことを明かした。伊藤アナは「会社の前の道で青信号だから渡ってたら、信号無視した車にひかれそうになった…」と投稿。間一髪で接触せずに済んだが、「誰も被害に遭わなかったからよかったけど、洒落にならないなと」とつづった。そして「自分も運転するときは気をつけようと改めて思うとともに、信号無視は本当にやめて