「オリックス−日本ハム」（７日、京セラドーム大阪）日本ハム・清宮幸太郎内野手が五回に４年連続２桁となる第１０号ソロを放ち、貴重な追加点をあげた。オリックス先発・山下のストレートをとらえ、ライトスタンドへ。前日には痛い走塁ミスもあっただけに、名誉挽回の一発となった。