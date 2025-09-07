元滋賀県大津市長で弁護士の越直美氏（50）が7日放送のTBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）にVTR出演。学歴詐称を指摘されている伊東市の田久保真紀市長（55）の今後について語った。静岡県伊東市議会は1日、学歴詐称を指摘されている田久保市長に対する不信任決議を全会一致で可決した。田久保氏は地方自治法に基づき、10日以内に辞職か失職、議会解散を選ぶ必要があるが、本会議後、記者団に「持ち帰って中身を検討し