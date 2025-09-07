「中日−巨人」（７日、バンテリンドーム）巨人が初回に先制したが、序盤でバントミスが相次いだ。初回、丸が四球を選び、続くキャベッジが右前打で好機を拡大した。ここで泉口はバントを２度ファウルし、追い込まれてからの右飛で走者を進めることができず。２死後、岸田の適時二塁打で１点を先制したが、バントが決まっていれば複数得点になる可能性が高かった。さらに二回はリチャードの二塁打、吉川の死球で無死一、二