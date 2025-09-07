全日本プロレスは７日、所属のプロレスラー、長尾一大心（ながお・たいしん）さんが同日に入院先の病院で死去したことを発表した。２１歳だった。長尾さんは５月３１日に巡業バスとの接触事故に遭い、腹部圧迫による外傷性ショックのため、集中治療室で治療を続けていた。全日本は「死因に関しましては、遺体を警察にお預けし調査を進めておりますので分かり次第ご報告致します。突然のことで、関係者の皆様にはご心配とご迷惑を