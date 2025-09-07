東京・昭島市の保育施設で園児にわいせつな行為をしたとして、従業員の男が逮捕されました。越沼愼生容疑者（23）は5日午後、昭島市の勤務先の保育施設で女の子にわいせつな行為をした疑いが持たれています。関係者が110番通報し事件が発覚したということで、越沼容疑者は調べに対し「わいせつな行為をしたことは間違いありません」と容疑を認めています。