日本旅行は大洗鹿島線開業40周年を迎える鹿島臨海鉄道にて、特別な日帰りツアー「DL急行『大洗エメラルド号』で行く神栖・奥野谷浜の旅」を催行します。出発日は2025年10月26日。普段は貨物列車を牽引するディーゼル機関車が気動車6000形を客車に見立てて牽引する「DL客車列車」に乗車できるほか、通常は旅客営業を行わない貨物線の終点まで乗り入れるなど、貴重な体験ができます！貨物用ディーゼル機関車が6000形気動車を牽引！今