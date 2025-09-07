【国際親善試合】(オークランド)日本 0-0(前半0-0)メキシコ<退場>[メ]セサル・モンテス(90分+2)<警告>[日]渡辺剛(75分)[メ]マルセル・ルイス(65分)主審:ルビエル・バスケス副審:キャメロン・ブランシャード、ローガン・ブラウン├前半躍動も決め切れず…後半耐えて退場誘発も森保J、W杯へのテスト初陣は強豪メキシコにドロー├森保Jメキシコ戦スタメン発表!! 三笘、久保らベストメンバー起用で遠藤、鎌田ダブルボラン