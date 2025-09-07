[9.7 国際親善試合 日本 0-0 メキシコ オークランド]日本代表は7日、国際親善試合でメキシコ代表と対戦し、0-0で引き分けた。iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。最も評価が高かったのは、好セーブでチームを救ったGK鈴木彩艶で『7.26』。2位はMF久保建英で『7.07』、3位はMF鎌田大地で『6.94』だ