[9.6 親善試合 日本 0-0 メキシコ]FIFAランクは日本の17位に対して、対戦相手のメキシコは13位。日本代表のキャプテンを務めるMF遠藤航は0-0で終えた試合後のフラッシュインタビューで「90分通して、内容は一定の評価ができる」と手応えを口にした。序盤から日本は積極的な姿勢を示した。高い位置から連動したプレスをかけると、敵陣でのボール奪取を成功させて相手ゴールへと迫った。「前向きにやっていくのが、自分たちが目