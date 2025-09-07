[9.6 親善試合 日本 0-0 メキシコ]後半の決定機は惜しくも枠の上に外れた。日本代表MF南野拓実は試合後のフラッシュインタビューで「最低限枠を捉えないといけないシチュエーションだった」と唇を噛んだ。南野は0-0で折り返した後半8分、右サイドからの折り返しをペナルティエリア内中央左寄りからダイレクトボレー。右足でゴールを狙ったが、ボールは枠の上に飛んだ。試合はそのままスコアレスドローとなり、「こういう試合を