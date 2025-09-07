[9.6 ¿ÆÁ±»î¹ç ÆüËÜ 0-0 ¥á¥­¥·¥³ ¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É]ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥á¥­¥·¥³ÂåÉ½¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ë0-0¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ë³«ºÅ¤¬Ç÷¤Ã¤¿ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ëÆ±ÃÏ¤Ç¤Î³«ºÅ¤ÇÆüËÜ¤ÏÁ°È¾¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÅ¸³«¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤âÌÜÎ©¤Á¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç½ª¤¨¤¿¡£MF»°ãø·°(¥Ö¥é¥¤¥È¥ó)¤Ï¡Ö½¤Àµ¤·¤¿¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£º¸WB¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿»°ãø¤ÏÁ°È¾¤«¤é¹â¤¤°ÌÃÖ¤òÊÝ