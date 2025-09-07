[9.6 親善試合 日本 0-0 メキシコ]日本代表は現地時間6日、北中米ワールドカップに向けたテストマッチの初陣でメキシコ代表と0-0の引き分けに終わった。森保一監督はフラッシュインタビューで「これまでとは違った強度の戦いができて、非常にチームとしても良い強化試合ができた」と試合を総括した。アジア予選を終えた日本はFIFAランキングで上位のメキシコと対戦。メキシコは今夏の北中米覇者を決めるゴールドカップを制した