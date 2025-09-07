[9.6 親善試合 日本 0-0 メキシコ]日本代表は6日、アメリカ・オークランドのオークランド・コロシアムでメキシコ代表との国際親善試合を行い、0-0で引き分けた。前半は攻守に数多くの見せ場を作り、良い形でテストを進めながらも決め切れずにいると、後半の選手交代後はメキシコの優勢に。最後は相手が退場者を出す中でゴールを狙うも時間が足りず、北中米W杯に向けた仕切り直しの一戦はドローに終わった。北中米W杯開幕を9か