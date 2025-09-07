「携帯電話機を紛失した」と嘘をついて通信会社の端末紛失補償サービスを受け、携帯電話機1台をだまし取った疑いで、岡山県倉敷市の会社員の男（32）が逮捕されました。 詐欺の容疑で逮捕されたのは、倉敷市水島北亀島町の会社員の男（32）です。警察によりますと男は、今年2月2日、倉敷市内の携帯電話販売店で、携帯電話機を紛失した事実がないのに、警察署から発行された遺失届の受理番号を提示するなどして「携帯電話機