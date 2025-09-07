お笑いコンビ「なすなかにし」の中西茂樹（４７）と那須晃行（４４）が７日、都内で行われた『「あ」のかるた』（双葉社、税込２４２０円）発売記念イベントに出席した。『「あ」のかるた』は、中西が考案したお題がすべて「あ」のみのオリジナルカードゲーム。中西は「なんて読むわからない『あ』が書いてあって、人（読み手）によって表現の仕方が違うのでそこに差が出てきて面白い」と語り、「パッケージも可愛らしい。イン