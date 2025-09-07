◇国際親善試合メキシコ代表０―０日本代表（６日・米カリフォルニア州オークランド）【オークランド（米カリフォルニア州）６日＝金川誉】ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同１３位のメキシコと０―０で引き分けた。約２年ぶりにアジア勢以外との対戦となり、内容面では手応えをつかんだが、ゴールを奪うことはできなかった。森保一監督の試合後の主な一問一答は以下の通り。―手応えと悔しさがあると思う。アジアの戦いで