◆秋季京都府大会▽２回戦龍谷大平安４―１京都国際（７日、あやべ・日東精工スタジアム）全国最多春夏７６度の甲子園出場を誇る龍谷大平安が京都国際との“決勝級の初戦”を制した。初回、鞍本蓮一塁手の２点二塁打と西岡賢伸捕手（ともに２年）の左前適時打で３点を先制。４回に敵失で加点した。背番号１の中元天翔（てんしょう、２年）が、１０安打、７四死球を許しながらも１失点、１２６球で完投した。「国際に勝つこ