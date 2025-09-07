中山１１Ｒ・紫苑ステークス・Ｇ２・馬トク激走馬＝サヴォンリンナ未勝利戦からの連勝で制した４月の忘れな草賞が現状でのベストバウト。稍重馬場の２番手から、パワフルな末脚で抜け出し、２着に１馬身１／４差をつけた。北村友一騎手は「抱えたままのリズムで４コーナーまで向かえました。手応え通りの反応でした」と評価した。続くオークスでは口向きの悪さを見せ、力みっぱなしの１７着。２４００メートルで最後は余力がなく