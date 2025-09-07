オリオールズ戦米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手が6日（日本時間7日）の敵地オリオールズ戦で、9回2死まで無安打無失点の快投。あと1人のところでソロ本塁打を浴びて大記録を逃したが、8回2/3を投げて1安打1失点の快投だった。しかし、ドジャースはその後にまさかのサヨナラ負け。ネット上ではノーヒットノーラン継続中の光景にも注目が集まっていた。大記録がかかっていた9回、山本は2死からホリデーに一発を浴び、ノー