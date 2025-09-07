フィギュアスケート木下グループ杯最終日フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）木下グループ杯最終日が7日、大阪府泉佐野市の関空アイスアリーナで行われた。アイスダンスのフリーダンス（FD）で、吉田唄菜・森田真沙也（木下アカデミー）組は98.25点をマーク。合計161.06点で6位となった。日本初開催のCSで“うたまさ”が懸命に舞った。フリーダンス「トゥーランドット」を熱演。吉田は「昨日（6日）よりは伸び