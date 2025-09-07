海外メディア「日本は運動能力、メンタル、技術で優位に立っていた」日本代表は現地時間9月6日、アメリカのオークランドでメキシコ代表と国際親善試合を行い、0-0で引き分けた。海外メディアでは「日本は運動能力、メンタル、技術で優位に立っていた」と格上のメキシコを苦しめた森保ジャパンの戦いぶりが称賛されている。FIFAランキングで日本が17位に対し、メキシコは13位。北中米ワールドカップ（W杯）アジア予選を圧倒的な