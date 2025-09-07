タイガー魔法瓶（大阪府門真市）が、新商品「真空断熱フードジャーMKL-W」シリーズを9月1日に発売。同月5日、東京都内で新商品の体験会が行われました。新商品は、真空断熱構造による高い保温、保冷力をキープ。口径が約7センチの広口で、大きな具材を入れたスープや麺類が取り出しやすく食ベやすくなっているのが特徴。カップの内面は、汚れや臭いがつきにくく、なめらかで光沢のある「スーパークリーン加工」を施してあり清