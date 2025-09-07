６日、「チャイナフェスティバル２０２５」会場にあるパンダのモニュメント。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京9月7日】中日文化交流の祭典「チャイナフェスティバル2025」が6日、東京都の代々木公園で開幕した。会期は2日間で、「中国の『いま』を知る・伝える」をテーマに、多彩なブースを通じて優れた伝統文化や新時代の発展の成果を紹介し、両国民の交流と相互理解を促進する。イベントは在日中国大使館と同フェス